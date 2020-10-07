Вашингтон, 7 октября, 2020, 15:37 — ИА Регнум. За последние сутки на территории США было выявлено свыше 43,5 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, и потому их общее количество превысило 7,5 млн. Об этом 7 октября сообщает университет Джона Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным университета, за истекшие 24 часа в стране выявили 43 562 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 7 501 869.

Также сообщается, что за это же время в США 705 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 210 918.

При этом уточняется, что на сегодняшний день в стране 2 952 390 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в США за сутки было выявлено 39 557 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.