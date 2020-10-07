Москва, 7 октября, 2020, 15:30 — ИА Регнум. Всеми миру нужно научиться жить с новым коронавирусом, по возможности сохраняя общества открытыми. Останавливать быстрый рост заболеваемости придётся разными ограничениями, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович 7 октября РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Она отметила, что количество новых выявленных случаев заражения быстро растёт и в России, и в Европе. Ограничительные меры ранее позволили вытеснить инфекцию, но не победить её.

«Настало время, когда мы все должны научиться жить с этим вирусом и при этом постараться найти способ сохранить наши общества как можно более открытыми и как можно быстрее разрывать любые цепочки передачи вируса и контролировать инфекцию», — сказала Вуйнович.

Быстрее всего поможет «выровнять» ситуацию введение различных уровней ограничений. Для этого нужны скоординированные действия властей, медиков, эпидемиологов при учёте мнений граждан и бизнеса, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вуйнович выступила против введения в РФ повторного карантина, так как он помешает лечить другие болезни. Кроме того, сильно пострадает экономика.

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