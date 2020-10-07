Москва, 7 октября, 2020, 15:11 — ИА Регнум. Отсутствие у гражданина средств индивидуальной защиты в столицы может стать основанием для отказал в оказании государственных услуг. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

Люди в масках

В своём официальном телеграм-канале Оперштаб Москвы отметил, что масочно-перчаточный режим обязателен для всех посетителей центров госуслуг «Мои Документы». Если же гражданин не желает использовать средства защиты, сотрудники центра в праве не предоставлять ему государственные услуги.

Также в сообщении указывается, что не соблюдение перчаточно-масочного режима в центрах госуслуг «Мои Документы» является основанием для привлечения нарушителя к административной ответственности.

Добавим, что в сентябре посетителям МФЦ выдавали маски и перчатки на входе в центры.