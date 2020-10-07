Москва, 7 октября, 2020, 15:08 — ИА Регнум. Гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» выводит мощь российского флота и армии на новый уровень. Об этом 7 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвуковая ракета

По его словам, российские вооруженные силы стали одними из лучших в мире. И главная заслуга в этом принадлежит президенту России Владимиру Путину.

«Благодаря нему наша страна может спать спокойно. Только армия и флот дают нам уверенность в том, что на нас никто не посягнёт. «Циркон» — это новое слово в истории современного оружия. Один лишь наш боевой корабль проекта 22 350 с полным боекомплектом «Цирконов» в неядерном оснащении может потопить любой американский авианосец. Это новое качество российского флота, российской армии», — заявил Коротченко.