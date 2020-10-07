Минск, 7 октября, 2020, 14:50 — ИА Регнум. Все обязательства Белоруссии по транзиту российского газа своевременно выполняются в полном объеме. Об этом 7 октября сообщила пресс-секретарь министерства энергетики республики Ольга Козлович на своей странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

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"Белоруссия своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства по транзиту российского газа в Европу в рамках действующих двусторонних соглашений», — написала в своем сообщении Козлович, комментируя информацию из меморандума ПАО «Газпром» о рисках из-за политической ситуации в Белоруссии.

Также она указала, что для информации о «неких рисках» и «возможных сбоях в транзите» нет никаких оснований и подчеркнула, что минэнерго Белоруссии надеется, что представители международного бизнес-сообщества смогут сделать объективную оценку ситуации в Белоруссии, сделав выводы на основе конкретных фактов.

Отметим, 6 октября ПАО «Газпром» в меморандуме нового выпуска еврооблигаций в разделе «Факторы риска» сообщил инвесторам, что неопределённое развитие белорусской политической ситуации создает, в том числе, риски для транзита газа из России в Европу.