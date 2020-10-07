Воронеж, 7 октября, 2020, 14:44 — ИА Регнум. В Воронежской области за последние сутки зарегистрирован один новый летальный случай среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 7 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего по состоянию на 7 октября в регионе было зарегистрировано 195 летальных случаев.

Выписаны после выздоровления были 16 тыс. 990 человек.