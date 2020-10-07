Воронеж, 7 октября, 2020, 14:42 — ИА Регнум. В Воронежской области 7 октября подтвержден 191 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. Это на пять тестов больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки.

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Всего в области зарегистрировано 19 тыс. 265 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 16 тыс. 990 пациентов, в том числе 131 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 195 человек. Один новый летальный случай подтвержден за последние сутки.