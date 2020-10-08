Тула, 8 октября, 2020, 03:47 — ИА Регнум. Тульский кремль — памятник федерального значения. Корреспондент ИА REGNUMНаталья Стрельцова в своем фоторепортаже рассказывает и показывает, чем знаменит кремль, которому в этом году исполнилось уже полтысячи лет.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Костюмы воинов

Недавно кремль прошёл масштабную реконструкцию, которая позволяет проводить интересные экскурсии по новым маршрутам. Можно зайти на стены кремля, забраться в башни, где увидеть костюмы воинов и послушать увлекательный рассказ экскурсовода о способах применения орудий пыток. А за пределами этих суровых камер, уже снаружи, осмотреть величественный Успенский собой и на осадных дворах окунуться в мирную повседневность обывателей.

Смотрите фоторепортаж Натальи Стрельцовой«Прогулка по Тульскому кремлю и его окрестностям — фоторепортаж».