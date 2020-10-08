Вышивки, купола, колодки... Прогуляемся по Тульскому кремлю
Тула, 8 октября, 2020, 03:47 — ИА Регнум. Тульский кремль — памятник федерального значения. Корреспондент ИА REGNUMНаталья Стрельцова в своем фоторепортаже рассказывает и показывает, чем знаменит кремль, которому в этом году исполнилось уже полтысячи лет.
Недавно кремль прошёл масштабную реконструкцию, которая позволяет проводить интересные экскурсии по новым маршрутам. Можно зайти на стены кремля, забраться в башни, где увидеть костюмы воинов и послушать увлекательный рассказ экскурсовода о способах применения орудий пыток. А за пределами этих суровых камер, уже снаружи, осмотреть величественный Успенский собой и на осадных дворах окунуться в мирную повседневность обывателей.
Смотрите фоторепортаж Натальи Стрельцовой«Прогулка по Тульскому кремлю и его окрестностям — фоторепортаж».