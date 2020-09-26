Наталья Стрельцова, 26 сентября 2020, 09:07 — REGNUM Тульский Кремль — памятник федерального значения, является визитной карточкой города Тулы и Тульской области. Фоторепортаж ИА REGNUM с экскурсии по территории Кремля и его окрестностей.

Памятник оборонного зодчества XVI века сочетает в себе традиции русского градостроительства и достижения западноевропейского фортификационного искусства. С завершением строительства кремля в 1520 году началась история прославленной Большой засечной — пограничных укреплений юга России. В 2020 году Тульский кремль отмечает 500-летний юбилей.

Башня Пятницких ворот
Башня Пятницких ворот
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Тульский кремль
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Круглая башня Тульского кремля
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Потолок башни Одоевских ворот
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Восстановленные «ласточкин хвосты» на стенах
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Торговые ряды
Торговые ряды
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Тульский кремль построен рядом с рекой Упа, сейчас река спрятана в трубу. Стены кремля выстроены прямоугольником, по углам расположены четыре круглые башни — Наугольная, Спасская, Ивановская и Никитская. Квадратные пять башен? имеющие ворота для проезда на территорию кремля, расположены в центре стен — это Башня Пятницких ворот, Одоевских ворот, Ивановских ворот, Водяных ворот и башня на погребу. На территории кремля находятся Успенский собор, Музей оружия, Торговые ряды, Осадные дворы, Музей «Тульского кремля» и Тульский военно-исторический музей.

Вид со стены на осадные дворы
Вид со стены на осадные дворы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Кремлёвский ансамбль после проведенной в 2012—2015 годах масштабной реконструкции имеет большой культурно-туристический потенциал и предлагает туристам новые экскурсионные маршруты. Они проходят по стенам кремля, также можно заглянуть и подняться на трёх — или четырехэтажные башни, в которых экскурсовод расскажет о событиях того времени, покажет костюмы воинов, объяснит, как использовали орудия пыток и проходила защита крепости. Осадные дворы покажут повседневный быт их жителей.

Никитская башня. Комната пыток
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Колодки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Орудие пыток
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Жаровня, ковш, клеймо
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Лестница в башне
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Помещение в круглой башне
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Барабан
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Костюмы воинов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Костюм
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Экскурсия по Никитской башне
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Во внутреннем дворе кремля воссоздали часть осадных дворов, но сделали их немного большего размера, чтобы размеры позволяли их показать туристам. Это два осадных двора, каждый с жилым домом и бытовыми постройками. Они реконструированы на основе обобщенных архивных данных и документов.

Экскурсия рассказ про «Осадные дворы»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Осадные дворы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Стены Тульского кремля
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ворота. Осадный двор
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Внутреннее убранство осадного дома
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Внутреннее убранство осадного дома
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На территории кремля изначально строили деревянные храмы. А в середине XVIII века возведен Успенский собор из камня. Он расписан ярославскими мастерами в 1762—1764 годах, роспись которых сейчас восстанавливают в процессе реставрации храма.

Территория Тульского кремля
Площадь перед Успенским собором
Территория Тульского кремля
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Площадь перед Успенским собором
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Реставрационные работы в Успенском храме
Реставрационные работы в Успенском храме
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Успенский храм
Успенский храм
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Реставрационные работы в Успенском храме
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Реставрационные работы в Успенском храме
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Роспись стен Успенского храма
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Росписью он был украшен почти полностью, включая оконные откосы и простенки. В течение двух лет в середине XVIII столетия их создавали лучшие мастера ярославской школы. Отсюда — крупный план, торжественный ритм, четкая прорисовка тончайших особенностей костюмов, причесок и даже текстур ткани. В последние годы Успенский собор возрождается: воссоздана колокольня, проводятся реставрационные работы, а также работы по внутреннему убранству.

Купола Успенского храма
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Колокола на часовне
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Колокола
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
У часовни
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Раскопки на территории кремля
Музей оружия
Раскопки на территории кремля
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Музей оружия
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Музейно-выставочный комплекс
Музейно-выставочный комплекс
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Около храма проводятся раскопки. Найденные артефакты переданы в коллекцию музея «Тульского кремля». Завершается работа по созданию археологического музейного окна, где посетители смогут увидеть обнаруженный фундамент и артефакты. Специалисты говорят, что это будет «самый современный образец музеефикации археологического раскопа».

Макет Тульского кремля
Макет Тульского кремля
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Макет Тульского кремля
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Музей
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Музей Тульского кремля
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Реконструкция улицы Металлистов и Крестовоздвиженской площади послужила хорошим пополнением для выставочной экспозиции «Неизвестная Тула». На выставке представлено более 250 экспонатов, найденных и изученных специалистами.

Раскопки под стеклом
Раскопки под стеклом
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Глиняные черепки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Музей
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Стеклянный пол в музее
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Улица Металлистов, начиная с XVI в., неоднократно меняла своё название: была она Пятницкой, Никольской, вновь Пятницкой. Лишь с 1924 г. она получила современное название. Ранее об этой части Тулы было известно лишь по письменным источникам. К сожалению, затрагивая социально-экономические и политические вопросы, они содержат мало информации о материальной культуре туляков, их быте, занятиях, интересах. Археология в определённом смысле позволяет заполнить этот пробел», — сообщают сотрудники тульского музея.

Торговые ряды
Торговые ряды
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

У стен кремля, с внутренней стороны, восстановлены торговые ряды, в которых сейчас предлагают товары тульских предприятий. В современном выставочном комплексе проводят форумы и другие мероприятия.

Набережная реки Упа реконструирована и является красивым местом отдыха жителей города.