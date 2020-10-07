Москва, 7 октября, 2020, 13:13 — ИА Регнум. Контактов президента РФ Владимира Путина и экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской не планируется. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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"Каких-либо контактов не планируется», — сказал Песков.

Он напомнил, что на данный момент Светлана Тихановская находится за пределами Белоруссии и никак не участвует во внутренних делах своей страны.

Песков также отметил, что Тихановская «активно путешествует по странам» и встречается с зарубежными лидерами, которые считают нелегитимным президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Светлана Тихановская допустила возможность участия России в урегулировании белорусского кризиса.