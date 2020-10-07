Москва, 7 октября, 2020, 12:50 — ИА Регнум. Временные госпитали для лечения пациентов с COVID-19 нужны для того, чтобы не сокращать объемы плановой медпомощи в столице. Об этом 7 октября заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, сообщает телеграм-канал оперативного штаба столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В данных организациях нет привычного для обычных медучреждений бумажного документооборота. Медицинские карты ведутся только в электронном виде. У каждого пациента есть браслет с QR-кодом, привязанным к электронной медкарте, а медперсонал работает с планшетами.

При этом временные госпитали оборудованы всем необходимым для диагностики: КТ, рентгены, кардиографы, УЗИ, пульсоксиметры. Также в них действуют полноценные палаты интенсивной терапии с аппаратами ИВЛ.

«Мы приняли решение создать временные госпитали, которые позволяли бы нам в случае необходимости оперативно их разворачивать и так же оперативно консервировать, не неся постоянные издержки», — рассказала Ракова.