Нижний Новгород, 7 октября, 2020, 12:35 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе по состоянию на 7 октября выявили 1319 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало рекордным показателем с начала пандемии. Накануне сообщалось о 1266 случаях заражения SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 167 052 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, в Нижегородской области выявили 227 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в Ульяновской области — 148, в Саратовской области — 142, в Оренбургской и Самарской областях — по 119, в Удмуртии — 110, в Пензенской области — 101, в Пермском крае — 94, в Кировской области — 80, в Мордовии и Башкирии — по 47, в Чувашии — 30, в Татарии — 28, в Марий Эл — 27.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 33 805 случаев, в Ульяновской области — 16 452, в Саратовской области — 16 421, в Оренбургской области — 13 651, в Самарской области — 12 566, в Пензенской области — 11 555, в Пермском крае — 10 430, в Башкирии — 9098, в Кировской области — 9064, в Чувашии — 8789, в Татарии — 7417, в Мордовии — 6728, в Удмуртии — 6042, в Марий Эл — 5034.

Полностью выздоровели 134 666 жителей округа, за последние сутки выписаны 1028 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 2118 человек, за минувшие сутки скончались 17 жителей Поволжья, накануне сообщалось также о 15 летальных случаях в округе.

В течение почти трех месяцев, с 10 мая, ежедневно выявлялось более 900 новых носителей коронавируса в округе. По состоянию на 17 июня стало известно о 1111 новых случаях заражения коронавирусом за сутки, после чего наблюдался спад числа ежедневных заражений SARS-CoV-2. 26 июля было зафиксировано менее 900 новых случаев заражения. 5 и 6 августа число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в округе, составило менее восьмисот человек. 2 сентября число подтвержденных заражений SARS-CoV-2 за сутки вновь превысило 900 случаев. По состоянию на 14 сентября число новых носителей коронавируса, выявленных в Поволжье, впервые за долгое время превысило 1 тысячу человек. 29 сентября впервые с июня суточный прирост заражений коронавирусом в округе превысил 1,1 тыс. случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 октября в России подтверждено 1 248 619 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 11 115 новых носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 995 275 жителей России, за сутки выписаны 6699 человек. 21 865 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 202 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших в настоящее время в России борются с инфекцией 231 479 человек, за сутки число активных носителей вируса в стране выросло на 4214 человек.