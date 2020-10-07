Москва, 7 октября, 2020, 11:38 — ИА Регнум. Организация вытрезвителей на местах представляет серьёзную проблему в российской практике. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 октября заявил глава МВД России Владимир Колокольцев на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Kremlin.ru Владимир Колокольцев

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"Это действительно серьёзная проблема — организация вытрезвителей на местах. И к этой проблеме ещё добавляется проблема организации реабилитационных центров для наркозависимых, в отношении которых судами вынесены приговоры в виде условного осуждения с обязательным привлечением к нахождению в специализированных учреждениях», — заявил Колокольцев.

«Действительно существует проблема. До сих пор ещё не определили в правительстве, какое из ведомств должно за этот вопрос отвечать: либо Минтруд, либо Минздрав. Наша позиция Министерства внутренних дел абсолютно нейтральна — нам всё равно, кто будет координировать эту работу… В любом случае должен быть координатор на федеральном уровне», — указал он.

По его словам, в настоящее время на местах этой работой занимаются региональные власти — в 12 регионах организованы вытрезвители. В то же время принято решение до конца ноября окончательно определиться, «какое из ведомств на федеральном уровне будет отвечать за этот участок работы».