Москва, 7 октября, 2020, 11:20 — ИА Регнум. Рост потребительской уверенности в России остановит вторая волна коронабесия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 октября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Иван Шилов ИА REGNUM Бизнес

«Люди боятся. Люди, может быть, и не соблюдают ограничения, а в некоторых регионах их не вводят, но негативный информационный фон создает страх, — сказал Делягин. — И люди опять начинают ограничивать потребление, даже если у них есть деньги. Если все останется так, как сейчас, то восстановление потребительской уверенности замедлится. И по объективным причинам (нет денег и работы), и по субъективным (люди снова боятся очень сильно), и еще потому, что в октябре это будет время страшного удара по бизнесу, потому что те, кто сумел получить, например, отсрочку по тем же налогам, пролонгацию, скорее всего, не получат».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин объяснил, почему в РФ начала восстанавливаться потребительская уверенность.