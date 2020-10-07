Москва, 7 октября, 2020, 11:09 — ИА Регнум. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко настаивает на повышении финансовой свободы губернаторов, передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября.

Kremin.ru Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко

«Мы настолько связали руки регионам, вроде как им помогаем, а губернатор шаг вправо — шаг влево не может сделать. Надо давать больше свободы, надо больше давать средств, которым губернаторы сами определяли приоритеты на их расходование, им на земле все это лучше видно. Надо концепцию в этом смысле менять реально», — обратилась Матвиенко к главе Минфина Антону Силуанову.

«Пожалуйста, посмотрите, где можно дать большую степень свободы», — сказала она.