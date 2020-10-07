Москва, 7 октября, 2020, 10:55 — ИА Регнум. За минувшие сутки в столице госпитализировано 1035 пациентов с COVID-19. Об этом 7 октября сообщает оперативный штаб Москвы.

Rk.gov.ru Аппарат ИВЛ

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

Эта цифра на 14 меньше показателя предыдущих суток, когда в городе было госпитализировано рекордное число пациентов — 1049 человек.

Отмечается, что за последнюю неделю количество госпитализаций в столице увеличилось на 13%.

Также на 4% выросло число пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. По состоянию на 7 октября их число составило 264 человека.