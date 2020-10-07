Москва, 7 октября, 2020, 10:37 — ИА Регнум. Домашний стадион московского «Спартака» «Открытие Арена» будет временно закрыт из-за нарушений. Об этом 7 октября сообщает РБК.

Mos.ru Стадион «Открытие Арена»

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По данным СМИ, выявлены нарушения санитарных требований по заполняемости трибун. Сейчас по регламенту она не должна превышать 50% из-за распространения коронавируса.

3 октября на стадионе прошёл матч «Спартака» и петербургского «Зенита», на котором, по официальным данным, присутствовали 17 150 зрителей (всего арена вмещает 45 360 человек). Тем не менее источники сообщили, что реальная посещаемость поединка была выше.

Источник агентства рассказал о ходатайстве по закрытию спортсооружения, которое Роспотребнадзор подал в суд из-за выявленных нарушений. Арену могут закрыть на срок от 30 до 90 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения в Центральном детском магазине.