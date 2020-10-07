Москва, 7 октября, 2020, 10:43 — ИА Регнум. В Москве за минувшие сутки выявлено 3229 случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 октября сообщили в оперативном штабе столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

Это на 853 случая меньше, чем сутками ранее, когда показатель составил 4082 заболевших.

Всего с начала пандемии в Москве выявили 314 788 случаев заражения коронавирусом.