Москва, 7 октября, 2020, 10:15 — ИА Регнум. Магазины имеют право отказаться обслуживать покупателя, не имеющего индивидуальных средств защиты. Об этом заявил в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

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"В условиях режима повышенной готовности магазины и предприятия бытовых услуг имеют право отказать в обслуживании посетителям без масок и перчаток и потребовать от них покинуть территорию организации», — написал Собянин.

Он сослался на Роспотребнадзор и отметил, что требование о соблюдении масочно-перчаточного режима в магазинах и на предприятиях не является нарушением прав потребителя.

Собянин также напомнил о штрафе в 4000 рублей за отказ использовать средства индивидуальной защиты: «Административные протоколы составляются по ст. 3.18.1 КоАП города Москвы сотрудниками органов внутренних дел».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве растёт число выявленных случаев коронавируса.