Важно, в чьих руках он окажется — эксперт о создании Фонда защиты детей
Красноярск, 7 октября, 2020, 10:00 — ИА Регнум. Руководству и кураторам Фонда защиты детей необходимо наладить постоянный конструктивный диалог с независимой патриотической общественностью. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM председатель красноярского отделения общественной организации «Родительское всероссийское сопротивление» Андрей Никитин.
По его словам, важно, в чьих руках этот Фонд окажется, и кто будет направлять его работу.
«Особенно это важно в ситуации, когда прямо сейчас идёт жёсткая борьба за то, каким будет законодательство в семейной сфере», — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что в этой ситуации нельзя идти на поводу ориентированных на западные подходы к семье ювенальных лоббистов и некоммерческих организаций. По словам Андрея Никитина, последние «наловчились прикрываться красивыми словами «про заботу о детях».
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ о создании в России «Фонда защиты детей» 6 октября. В числе целей создания названы «консолидация усилий государства и институтов гражданского общества по защите прав детей».
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