Красноярск, 7 октября, 2020, 10:00 — ИА Регнум. Руководству и кураторам Фонда защиты детей необходимо наладить постоянный конструктивный диалог с независимой патриотической общественностью. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM председатель красноярского отделения общественной организации «Родительское всероссийское сопротивление» Андрей Никитин.

Защита детей (Фрагмент плаката «Воин Красной Армии, спаси!».1942)

По его словам, важно, в чьих руках этот Фонд окажется, и кто будет направлять его работу.

«Особенно это важно в ситуации, когда прямо сейчас идёт жёсткая борьба за то, каким будет законодательство в семейной сфере», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что в этой ситуации нельзя идти на поводу ориентированных на западные подходы к семье ювенальных лоббистов и некоммерческих организаций. По словам Андрея Никитина, последние «наловчились прикрываться красивыми словами «про заботу о детях».

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ о создании в России «Фонда защиты детей» 6 октября. В числе целей создания названы «консолидация усилий государства и институтов гражданского общества по защите прав детей».

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