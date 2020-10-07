В Совфеде 7 октября проходит «правительственный час» с участием главы МВД Владимира Колокольцева. Министр рассказывает о мерах правительства Российской Федерации по профилактике правонарушений и противодействию преступности и отвечает на вопросы сенаторов. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Колокольцев

11:18 07.10.2020 В некоторых регионах России фиксируются тревожные тенденции по сокращению расходов на профилактические мероприятия. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 октября заявил глава МВД России Владимир Колокольцев на «правительственном часе» в Совете Федерации. Об этом: Колокольцев обеспокоен сокращением расходов на профилактические мероприятия

11:24 07.10.2020 В России сохраняется устойчивая тенденция сокращения числа ДТП. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября, об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев на «правительственном часе» в Совфеде. Читайте подробнее: МВД фиксирует снижение числа ДТП в том числе с участием пьяных водителей

11:26 07.10.2020 Выступление Владимира Колокольцева в Совете Федерации РФ [Цитата из видео на council.gov.ru]

11:30 07.10.2020 За прошедшие восемь месяцев число правонарушений, связанных с семейно-бытовым насилием, не только не увеличилось, но и сократилось. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 октября заявил глава МВД России Владимир Колокольцев на «правительственном часе» в Совете Федерации. Читайте подробнее: Колокольцев рассказал о бытовом насилии в период пандемии коронавируса

11:31 07.10.2020 Глава МВД Владимир Колокольцев заявил о необходимости комплексного подхода к противодействию распространению деструктивных молодежных субкультур, передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября. Подробности в материале: Колокольцев рассказал о блокировках экстремистского контента

11:38 07.10.2020 Организация вытрезвителей на местах представляет серьёзную проблему в российской практике. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 октября заявил глава МВД России Владимир Колокольцев на «правительственном часе» в Совете Федерации. Подробности в материале: Колокольцев: вытрезвителями нужно управлять на федеральном уровне

11:47 07.10.2020 Принципом ротации при назначении руководителей структурных подразделений МВД в России серьёзно злоупотребляют. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 октября заявил глава МВД России Владимир Колокольцев на «правительственном часе» в Совете Федерации. Об этом: Ротация: Колокольцев против перевода «десятков людей из региона в регион»

11:52 07.10.2020 Глава МВД Владимир Колокольцев назвал анахронизмом штрафы в сто рублей и выступил за серьезное увеличение санкций за повторное правонарушение, передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября. Подробности в материале: Глава МВД настаивает на ужесточении наказаний для злостных нарушителей ПДД

12:03 07.10.2020 Более 300 тыс. камер видеонаблюдения размещены в России для фиксации правонарушений, половина из них размещена в местах массового пребывания людей, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев в Совфеде.

12:11 07.10.2020 В России за гражданами следят более 300 тыс. камер. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября, об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев в Совфеде. Читайте подробнее: Глава МВД рассказал о следящих за жителями России камерах

12:21 07.10.2020 Видеонаблюдение. Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

12:25 07.10.2020 В 2020 году зафиксировано более тысячи преступлений в сфере лесопромышленности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 октября заявил глава МВД России Владимир Колокольцев на «правительственном часе» в Совете Федерации. Об этом: Колокольцев рассказал об ущербе Забайкальскому краю из-за вырубки леса

12:25 07.10.2020 Глава МВД Владимир Колокольцев настаивает на существенном увеличении штрафов при повторном совершении правонарушения, передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября. Об этом: Глава МВД предлагает ужесточить штрафы при повторном нарушении

12:36 07.10.2020 В 2020 году в Калужской области было выявлено почти 3,5 тысячи нарушителей миграционного режима. За пределы страны из области выдворен 151 гражданин. Возбуждено более одной тысячи уголовных дел. За восемь месяцев иностранцами было совершено 354 преступления, что на 12% меньше, чем в 2019 году. Количество иностранцев, которые сами стали жертвами преступников, тоже уменьшилось — на 22%. Читайте также: В Калужской области за год миграционный поток уменьшился на 40%

12:58 07.10.2020 Конфискация орудий преступления и незаконных лесозаготовителей в настоящее время наталкивается на большие трудности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 октября заявил глава МВД России Владимир Колокольцев на «правительственном часе» в Совете Федерации. Подробности в материале: Колокольцев предложил механизм изъятия техники у лесозаготовителей

13:00 07.10.2020 Вырубка деревьев. Дмитрий Туркин © ИА Красная Весна

13:02 07.10.2020 Министерство внутренних дел предусмотрело механизм, который позволит с пользой распорядиться изъятой древесиной у незаконных лесозаготовителей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 октября заявил глава МВД России Владимир Колокольцев на «правительственном часу» в Совете Федерации. Подробности в материале: Колокольцев: за изъятую незаконно добытую древесину никто не отвечает

13:13 07.10.2020 В России резко растёт число совершаемых киберпреступлений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 октября заявил глава МВД России Владимир Колокольцев на «правительственном часе» в Совете Федерации. Об этом: Колокольцев рассказал о сотнях тысяч киберпреступлений за 2020 год

13:24 07.10.2020 В России наблюдается улучшение ситуации с защитой молодёжи от деструктивного контента в интернете. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 октября заявил глава МВД России Владимир Колокольцев на «правительственном часе» в Совете Федерации. Читайте также: Колокольцев заявил о прогрессе в защите несовершеннолетних от интернета

13:29 07.10.2020 В России остаётся актуальной проблема защищённости несовершеннолетних детей в семьях. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 октября заявил глава МВД России Владимир Колокольцев на «правительственном часе» в Совете Федерации. Об этом: Колокольцев заявил о новых механизмах защиты интересов сирот

13:32 07.10.2020 Выступление Владимира Колокольцева в Совете Федерации РФ [Цитата из видео на council.gov.ru]

14:31 07.10.2020 У МВД вызывают обеспокоенность криминальные посягательства в отношении детей и сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, подчеркнул Владимир Колокольцев.

15:08 07.10.2020 Полицейские. Коронавирус [50.мвд.рф]

16:32 07.10.2020 Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что в России за 8 месяцев 2020 года снизилось количество зарегистрированных фактов бытового насилия почти на 3%.

16:40 07.10.2020 Количество преступлений в Подмосковье в годовом выражении сокращается. Такие данные приведены на официальном сайте правительства Московской области. Так, за первые девять месяцев 2020 года в регионе зарегистрировано 55,3 тысячи преступлений. Эта цифра на 3,5% меньше, чем показатель аналогичного периода прошлого года.

17:53 07.10.2020 Продолжено развитие системы автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения, сообщил глава МВД Владимир Колокольцев. «Сегодня она включает в себя 20 тыс. комплексов. В местах их функционирования отмечается уменьшение общего количества происшествий и тяжести наступивших последствий», — отметил министр.

18:41 07.10.2020 Глава МВД Владимир Колокольцев рассказал о реализации программы «Безопасный город». «Количество населённых пунктов, в которых она функционирует, ежегодно возрастает. Всего развёрнуто более трёхсот тысяч камер видеонаблюдения, половина из которых — в местах массового пребывания граждан. В результате в настоящее время, как и по итогам прошлого года, отмечается сокращение количества совершаемых на улицах преступлений, снижение степени их общественной опасности», — сообщил министр.

19:21 07.10.2020 Глава МВД Владимир Колокольцев отметил, что за последнее время удалось улучшить ситуацию с подростковой преступностью в стране. «В поле зрения всех заинтересованных ведомств, в том числе органов внутренних дел, находились несовершеннолетние из так называемых групп риска. Во взаимодействии с государственными учреждениями и общественными организациями проводились специализированные мероприятия общепрофилактической направленности. Стали активно использоваться возможности социально ориентированных молодёжных объединений. Так, в прошлом году ребята, которые состоят у нас на учёте, впервые участвовали в летних юнармейских сменах и отрядах», — сообщил он.