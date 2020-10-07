Владивосток, 7 октября, 2020, 04:58 — ИА Регнум. Работники Владивостокского морского порта проводят акции протеста против увольнения генерального директора Заирбека Юсупова. Пресс-служба транспортной группы FESCO распространила пресс-релиз о том, что мужчины в спецовках докеров на митинге 5 октября нанесли травмы президенту Аркадию Коростелёву и новому гендиректору ПАО «ВМТП» Роману Кухаруку.

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Аркадий Коростылёв и Роман Кухарук приехали в порт для встречи с коллективом и профсоюзом. Они хотели донести до работников ВМТП позицию руководства Транспортной группы FESCO относительно смены руководства порта и ответить на все вопросы. Но разговора не получилось — не дав сказать им ни слова, митингующие напали на руководителей.

«Нам нанесли побои и травмы. Хочу отметить, что мы прибыли в порт без сопровождения, с открытой для общения с докерами позицией. Взамен мы столкнулись с абсолютно немужским поведением. Агрессия по отношению к безоружным и настроенным на диалог людям, а особенно к руководителям, которые приехали по вашей же просьбе, абсолютно не оправдана и недопустима. Мы хотели бы надеяться, что настоящие работники порта и члены Российского профсоюза докеров не причастны к нападению на нас. Мы уверены, что вся эта гнусная акция была срежиссирована и проведена окружением бывшего генерального директора порта Заирбека Юсупова», — рассказал Коростылёв.

Напомним, 30 сентября Наблюдательный совет ВМТП избрал на должность гендиректора порта Романа Кухарука. Он приступил к обязанностям 2 октября. Ранее Совет директоров ДВМП (головная компания Группы FESCO) принял решение расторгнуть трудовой договор с Заирбеком Юсуповым, который также занимал должность вице-президента по портовому дивизиону FESCO и исключил его из состава Правления FESCO с 30 сентября.

Руководители заверяют, что намерены развивать ВМТП, гарантируют, что в полном объёме будут соблюдать все положения коллективного трудового договора, полностью выполнять взятые на себя социальные обязательства.

«Мы полностью признаём вклад работников порта в его финансовое благополучие и намерены по-прежнему уделять все необходимое внимание благополучию трудового коллектива. Санкции к участникам протестных акций применяться не будут. Мы выражаем надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество между Российским профсоюзом докеров и Транспортной группой FESCO. Мы протягиваем вам руку товарища, но просим обеспечить прекращение протестных мероприятий и приступить к работе», — добавил президент Транспортной группы FESCO Аркадий Коростелёв.

Правоохранительные органы не сообщают о поступлении заявления от руководства компании FESCO и о проведении проверки по факту избиения, проведения несанкционированной акции протеста.

Как сообщало ИА REGNUM, рыночная капитализация Дальневосточного морского пароходства в 2019 году выросла на 3 млрд рублей.