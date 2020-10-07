Петропавловск-Камчатский, 7 октября, 2020, 04:03 — ИА Регнум. Одной из вероятных причин массовой гибели животных в Тихом океане у берегов Камчатки являются природные токсины. Учёные напомнили, что аналогичное ЧП произошло в 80-е годы прошлого века, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил, что изначально не поверил в эту версию научных сотрудников и назвал её «экзотичной».

"Это природные токсины — заражение от микроводорослей, планктона. Учёные говорят, что это вполне вероятная причина загрязнения, которая могла привести и к гибели животных, и к нарушениям здоровья человека», — сказал Солодов.

Он добавил, что учёные напомнили о подобном ЧП, которое произошло у берегов Камчатки в 80-е годы. Тогда была зафиксирована массовая гибель морских животных из-за частичек фитопланктона.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке создан и начал работать научный штаб по изучению ситуации с загрязнением воды в Тихом океане. В штаб вошли сотрудники институтов вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, космофизических исследований и распространения радиоволн, а также прибывшие в регион сотрудник ДВФУ во главе с ректором Никитой Анисимовым.