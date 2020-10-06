Екатеринбург, 6 октября, 2020, 23:56 — ИА Регнум. В Уральском федеральном университете (Екатеринбург) перевели около 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

Skyboy103 Главный корпус УрФУ

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Соответствующий приказ подписал ректор УрФУ Виктор Кокшаров. Меры проводятся «согласно указу губернатора Свердловской области».

Сотрудники уйдут на «удалёнку» с 12 октября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев«рекомендовал» работодателям перевести 30% работников на дистанционный режим работы.