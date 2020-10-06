Гаага, Нидерланды, 6 октября, 2020, 23:38 — ИА Регнум. Оправданий со стороны России по «делу Навального» не будет, заявил российский постпред при ОЗХО Александр Шульгин 6 октября на 95-й сессии Исполнительного совета организации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Навальный

Российский дипломат подчеркнул, что Россия никому ничего не должна. Что касается обвинений в адрес России в «отравлении» российского блогера Алексея Навального, то они необоснованны и безапелляционны.

Шульгин «Нам не в чем перед ними оправдываться, и мы не собираемся делать это».

Как отметил российский постпред, Москва выполняет все свои обязательства в рамках участия в Конвенции о запрещении химического оружия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ОЗХО сделала выводы, что Навальный был отравлен. В Москве предлагают изучить хронику спектакля под названием «Дело Навального».