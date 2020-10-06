Москва, 6 октября, 2020, 21:38 — ИА Регнум. Ещё одна вакцина от коронавируса, созданная в России, будет зарегистрирована уже в середине октября 2020 г.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком

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Об этом сообщил российский президент Владимир Путин 6 октября на встрече с главой политсовета украинской оппозиционной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком в Ново-Огарёво.

Путин «Надеюсь, что в середине этого месяца, в середине октября, буквально дней через десять, может быть, будет зарегистрирована ещё одна российская вакцина, которая практически уже произведена, работа над ней фактически закончена».

Глава государства пояснил, что вакцина создана в Новосибирске в ГНЦ ВБ «Вектор».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 октября стало известно, что «Вектор» запатентовал вакцину от COVID-19.