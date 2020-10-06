Москва, 6 октября, 2020, 21:34 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России установит предельную отпускную цену на российскую вакцину от COVID-19. Об этом сообщил 6 октября глава ведомства Анатолий Артемьев.

Sputnikvaccine.com Первая зарегистрированная вакцина от коронавируса «Спутник V»

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"Мы понимаем, что тариф может быть достаточно высоким, скажем, до тысячи рублей за одну дозу», — приводит его слова ТАСС.

Глава ФАС отметил, что в настоящее время вакцины выпускаются относительно маленькими партиями, и для расширения их производства необходим капитал.

«Мы договорились о том, что это будет своеобразная формула, когда мы установим по определению себестоимости этот тариф, потому что нет базы сравнения с другими странами», — сказал Артемьев.

Как передавало ИА REGNUM, первая российская вакцина от коронавирусной инфекции, получившая название «Спутник V», была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Производство препарата осуществляется с середины августа, а массовую вакцинацию от COVID-19 планируется начать в 2021 году.