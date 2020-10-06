Ереван, 6 октября, 2020, 21:23 — ИА Регнум. О готовности пойти на уступки в конфликте в Нагорном Карабахе заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает 6 октября Agence France Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

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Говоря о необходимости урегулировать ситуацию, прекратить войну, глава армянского правительства отметил, что такие действия предполагают «взаимные уступки».

Пашинян «Нагорный Карабах и Армения готовы к таким уступкам, к которым будет готов Азербайджан».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, азербайджанская армия сегодня, 6 октября, провела наступление на столицу Нагорного Карабаха с использованием тяжёлых вооружений.