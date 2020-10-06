Санкт-Петербург, 6 октября, 2020, 21:09 — ИА Регнум. Потепление в Арктике может сыграть на руку России и открыть новые возможности для разработки ранее недоступных участков шельфа. Об этом 6 октября заявил директор департамента государственной политики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Минприроды РФ Сергей Хрущев на международном форуме OMR 2020 в Петербурге. По словам эксперта, Минприроды продолжает работать в этом направлении.

Nsra.ru Севморпуть

«Климатические изменения, которые мы сейчас наблюдаем — это то окно возможностей для России и для Арктики в целом, чтобы, в первую очередь, провести большой объем работ на шельфе. Сейчас мы ведем геологические работы, и просто уникальная ситуация — те области, которые были закрыты десяток лет назад, сейчас [открыты, и] мы имеем возможность зайти в акваторию. Период этот непродолжительный, все равно мы перейдем к похолоданию, и вот это окно возможностей нам надо сейчас реализовывать», — цитирует Хрущева ТАСС.

Чиновник подчеркнул, что решающими станут ближайшие два года: сумеет ли Россия переориентировать ресурсы, развить арктический регион — в первую очередь с моря, и сделать ее точкой развития страны, причем в долгосрочном, а не краткосрочном периоде.

Telegram-канал «Капитан Арктика» также уточняет, что эксперт затронул и тему транзитного потенциала Северного морского пути и необходимости учиться обрабатывать один контейнер хотя бы за час, а не за полтора дня, как это происходит сейчас, в то время как в Японии обработка одного контейнера занимает не более 30 секунд. Кроме того, развитию Арктики не помогут и льготы через Министерство Дальнего Востока, если государство не станет вкладываться в инфраструктуру.

Международный форум OMR 2020 проходит в «Экспофоруме» на юге Петербурга по распоряжению правительства России. Выставка и конференция будут работать до 9 октября. На форуме специалисты обмениваются опытом в сферах разработки и строительства судов и сооружений на шельфе.