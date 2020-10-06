Вильнюс, 6 октября, 2020, 21:00 — ИА Регнум. Давление на белорусские власти должен оказать Европейский союз в связи с готовящимся запуском БелАЭС, сообщили 6 октября в литовском министерстве энергетики.

Belaes.by Строительная лаборатория Белорусской АЭС

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Соответствующее обращение направил литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас европейскому коллеге Кадри Симсону.

Вайчюнас «Призываем Еврокомиссию приложить все усилия к тому, чтобы заявленный Белоруссией пуск станции был отложен».

Аргументируя свою позицию, литовский министр заявил, что если Брюссель не поступит вышеуказанным образом, то произойдёт запуск БелАЭС, а это будет означать пренебрежение «рекомендациями экспертов по безопасности ядерной энергетики».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, БелАЭС начнёт работать в полную мощность 7 ноября 2020 г. На церемонию запуска приглашено руководство МАГАТЭ.