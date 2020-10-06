Минск, 6 октября, 2020, 20:32 — ИА Регнум. Политическая дестабилизация осложняет выполнение бизнесом своих обязательств. Примером такой дестабилизации, создающей риски для транзита российского газа в Евросоюз, является нынешнее положение дел в Белоруссии, говорится в распространённом меморандуме Газпрома.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

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В документе для инвесторов в новый выпуск еврооблигаций российский холдинг констатировал: «Нынешний политический кризис в Белоруссии и неопределенность относительно дальнейшего развития ситуации также увеличивают риски возникновения политической нестабильности и осложнений в отношениях между Россией и Белоруссией».

Газпром осуществляет транзит своей продукции через другую часть Союзного государства в Германию по газопроводу «Ямал-Европа». При этом в Белоруссии дочерняя компания Газпрома, перепродающая газ белорусской госмонополии, также испытывает риски.

«Текущая политическая нестабильность в Белоруссии и неопределенность относительно дальнейшего развития ситуации также увеличивают риски для текущей деятельности нашей дочернего компании ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», в частности, риски сбоев в транзите нашего газа по белорусскому участку газопровода Ямал-Европа», — сказано в меморандуме Газпрома.

Напомним, в 2020 году Александр Лукашенко санкционировал рейдерский захват собственности Газпрома в Белоруссии — третьего по величине и системообразующего для белорусской банковской системы ОАО «Белгазпромбанк». Экс-глава правления этого банка Виктор Бабарико почти полгода находится в СИЗО КГБ.

Также напомним, Лукашенко распорядился диверсифицировать поставки нефти и газа из России. Помощь в этом предложила Литва, через которую начались поставки «альтернативной нефти». С сентября литовские власти считают президентом Белоруссии оппозиционерку Светлану Тихановскую.

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