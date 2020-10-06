Москва, 6 октября, 2020, 20:03 — ИА Регнум. О возвращении пропускного режима в Москве в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом речи не идёт. Об этом 6 октября заявил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Дарья Антонова ИА REGNUM

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«Сейчас об этом речи не идёт», — сказал чиновник, отметив, что соблюдения гражданами всех рекомендуемых мер безопасности будет достаточно, чтобы избежать роста заболеваемости COVID-19.

Как передавало ИА REGNUM, накануне заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов также заявил, что власти столицы пока не видят необходимости для возобновления пропускного режима.