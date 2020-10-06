Москва, 6 октября, 2020, 18:37 — ИА Регнум. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о трех «главных орудиях, которые бьют» по гражданам России.

Duma.gov.ru Геннадий Зюганов

Следите за развитием событий в трансляции: «Встреча Владимира Путина с лидерами фракций Госдумы»

"На сегодня три главных орудия бьют по всем нам: системный кризис, санкции, невиданные санкции и либеральный финансовый курс, на мой взгляд, внутри страны, который не дает возможности выполнить ваши стратегические установки — войти в пятерку и получить мировые темпы», — заявил Зюганов в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с лидерами парламентских фракций.

Парламентарий также напомнил о том, что два системных кризиса в XX веке закончились двумя мировыми войнами.