Санкт-Петербург, 6 октября, 2020, 17:09 — ИА Регнум. Калининский район Санкт-Петербурга стал «лидером» по смертности за январь — сентябрь 2020 года. Там в этот период скончались 4398 человек.

Дарья Драй ИА REGNUM Осенние листья

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Напомним, всего за девять месяцев в Северной столице умерли 47 666 жителей. В сентябре рост смертности составил 25% по сравнению с сентябрем 2019 года.

На втором месте после Калининского района по числу смертей оказался Невский район, с 4161 умершим. Далее расположились Выборгский (3885 летальных исходов), Фрунзенский (3713), Приморский (3626) и Красносельский (3337) районы.

Если же пересчитывать на 100 тыс. постоянного населения, то худшие показатели по смертности — у Кировского, Фрунзенского, Калининского, Красносельского, Центрального, Невского и Московского районов.

В целом рост смертности замечен в 17 из 18 петербургских районов: исключением стал Кронштадт, расположенный на острове Котлин. Это самый маленький по населению район Санкт-Петербурга.

Приведенные данные указаны в презентации, которую, как утверждает Znak.com, подготовил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в качестве отчета об итогах работы комиссии Минздрава, недавно посетившей Петербург.

Из этого отчета также следует, что в среднем за девять месяцев 2020 года рост смертности по сравнению с 2019 годом составил 10%. От COVID-19 как основной причины смерти умерло около 3 тыс. человек, но еще почти у 7 тыс. человек он был сопутствующим заболеванием.

А нагрузка на больницы из-за коронавируса привела к прекращению контроля за сердечниками: 54% больных из этой группы лишились наблюдения. Заметим, проблемы с системой кровообращения — основная причина смертности в Петербурге, от них погибают более 53% граждан.