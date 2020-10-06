Москва, 6 октября, 2020, 13:18 — ИА Регнум. Все предприятия и организации Москвы обязаны информировать мэрию о переводе сотрудников на дистанционный режим работы. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Указ. Карантин

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Отчётность должна стать еженедельной. Поясняя решение в своём блоге, Собянин напомнил, что не менее 30% сотрудников компаний должны быть переведены в дистанционный режим работы.

По словам мэра, непредоставление или неполное предоставление сведений повлечёт наложение штрафа или приостановление деятельности компании в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ.