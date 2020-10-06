Санкт-Петербург, 6 октября, 2020, 13:40 — ИА Регнум. Осенние заморозки и первый снег в ближайшую декаду в Санкт-Петербурге ожидать не приходится. В городе будет по октябрьским меркам тепло. Об этом 6 октября корреспонденту ИА REGNUM рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

Дарья Драй ИА REGNUM Первый снег в Петербурге 29 октября 2019 года

По его прогнозу, в ближайшие 10 дней в городе на Неве дневная температура воздуха будет колебаться в районе +12… +15 градусов.

«В месячном прогнозе информации о снеге у нас нет. У нас теплый октябрь с положительной температурой всё время», — пояснил собеседник агентства.

Добавим, 6 октября в Санкт-Петербурге погоду определяет циклонический вихрь, который затянул небо облаками. При этом температурный фон на 5−6 градусов выше климатической нормы.

По данным петербургского гидрометцентра, 7 октября преимущественно облачная погода сохранится. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +9… +11 градусов, днем +14… +16 градусов.