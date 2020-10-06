Москва, 6 октября, 2020, 13:04 — ИА Регнум. В Москве до 28 октября отменяется бесплатный проезд в общественном транспорте для москвичей старше 65 лет, а также для людей с хроническими заболеваниями. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Сидик из ПТУ Автобус. Москва

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«Просьба отнестись к этому решению с пониманием. Оно принято, чтобы защитить здоровье пожилых москвичей», — пояснил он в личном блоге.

По словам мэра, более 25% новых заболевших — люди старше 65 лет. При этом лишь 10−15% из них заражаются внутри семьи.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, отменяющий льготный проезд в общественном транспорте столицы для школьников.