Москва, 6 октября, 2020, 12:59 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, отменяющий льготный проезд в общественном транспорте столицы для школьников. Об этом глава города 6 октября написал в личном блоге.

Департамент транспорта Москвы Автобус. Москва

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"С 9 октября и до окончания каникул льготный проезд школьников в общественном транспорте будет приостановлен», — говорится в информации.

Также временно блокируется приложение транспортной карты.