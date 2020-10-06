Москва, 6 октября, 2020, 12:06 — ИА Регнум. Ситуация с коронавирусом в России в дальнейшем будет развиваться. Об этом в ходе конференции «Молекулярная диагностика и биобезопасность — 2020» заявила замглавы Роспотребнадзора Елена Ежлова.

Коронавирус

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"Что касается ситуации с новой коронавирусной инфекцией, нельзя о ней, безусловно, не сказать. Ситуация развивается и будет развиваться — это очевидно», — сказала Ежлова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России за сутки с 5 на 6 октября 2020 года зафиксировано 11 615 новых случаев заражения коронавирусом.