Президент России Владимир Путин встречается с главами фракций Госдумы в режиме видеоконференции. Предполагается, что в ходе встречи будут обсуждаться изменения в избирательное законодательство, поправки в проект федерального бюджета на 2021−2023 годы, индексация пенсий, а также законодательные инициативы «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

11:06 06.10.2020 Сегодня, 6 октября, состоится встреча президента РФ Владимира Путина с лидерами фракций Госдумы. Предполагается, что руководители фракций «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» подведут итоги единого дня голосования — не исключено обсуждение новшеств в избирательном законодательстве, в частности, вопросов об отмене муниципального фильтра для парламентских партий, а также о переносе единого дня голосования. Читайте также: Владимир Путин встретится с лидерами фракций Госдумы

11:06 06.10.2020 Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов после единого дня голосования пригрозил политическим дефолтом и борьбой на улицах из-за махинаций на выборах. Читайте также: Зюганов грозит булыжником и винтовкой

11:20 06.10.2020 Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов сообщил, что обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе видеоконфереции вопрос об индексации пенсии работающим пенсионерам. «Я поставлю вопрос об обязательной индексации пенсий для работающих пенсионеров в соответствии с принятой поправкой к Конституции», — сказал Миронов.

11:39 06.10.2020 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский также не был доволен голосованием и потребовал провести повторные выборы в четырех городах России, где городские думы набраны исключительно из представителей «Единой России». Читайте также: Жириновский требует новых выборов в четырех городах России

11:42 06.10.2020 По итогам выборов законопроект об отмене трехдневного голосования внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым. Читайте также: Законопроект об отмене трехдневного голосования внесен в Госдуму

11:44 06.10.2020 Еще один итог единого дня голосования — законопроект, запрещающий размещать избирательные участки в школах, который внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе сСергеем Мироновым. Читайте также: Госдума может запретить избирательные участки в школах

11:51 06.10.2020 В КПРФ сообщили о давлении накануне встречи президента РФ Владимира Путина с руководством фракции. «Санкция на атаку была дана, как минимум, одним из «центров силы» в АП РФ — кураторами внутренней политики на уровне не ниже департаментского. Косвенно об этом свидетельствует и факт приглашения Зюганова на встречу с Кириенко в канун встречи лидеров фракций с Путиным. Внутриполитический блок пытается «сгладить углы» и заранее нейтрализовать возможную критику в свой адрес на встрече думцев с Путиным?» — рассуждает секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

12:01 06.10.2020 Геннадий Зюганов. Дарья Антонова © ИА REGNUM]

13:12 06.10.2020 Сергей Миронов Дарья Драй © ИА REGNUM]

13:43 06.10.2020 Владимир Жириновский. Дарья Антонова © ИА REGNUM]

13:54 06.10.2020 Парламентские партии России солидарно выступают за суверенитет и безопасность страны. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы. Читайте также: Путин поблагодарил партии Госдумы за единую позицию «по главным вопросам»

14:00 06.10.2020 Важнейшей задачей фракций Госдумы «является реализация новых положений Конституции. Попрвки, которые поддержали граждане России, серьезны и значимы», — президент России Владимир Путин.

14:01 06.10.2020 Высокий потенциал парламентских партий наглядно показал единый день голосования 13 сентября. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы. Об этом: Путин отметил позитивную роль оппозиции в российской политической системе

14:02 06.10.2020 Владимир Путин: «Впереди масштабная и ювелирная правотворческая работа. Надо так ее выстроить, чтобы обеспечить прямой контакт, усилить обратную связь с гражданами — вашими избирателями».

14:09 06.10.2020 Некоторые из мер, введённых в период эпидемии коронавируса, носят долгосрочный характер и потому должны быть отражены в проекте федерального бюджета на 2021 и два последующих года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы. Читайте также: Путин: новые меры социальной помощи нужно заложить в федеральный бюджет

14:11 06.10.2020 «Угроза вируса еще не ушла, не отступила, но мы готовы к любому развитию ситуации. Будем действовать четко и согласовано. Будем поддерживать наших граждан, систему здравоохранения», — пообещал президент России .

14:16 06.10.2020 Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на конструктивную работу всех фракций Госдумы в работе над законодательством в рамках реализации новых положений Конституции. Читайте также: Путин предупредил Госдуму о ювелирной работе над новыми законами

14:21 06.10.2020 Новый коронавирус ещё угрожает России, но власти страны готовы к любому развитию событий. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 6 октября на встрече с лидерами думских фракций в режиме видеоконференции. Он заверил, что действия властей будут чёткими и согласованными, а социальная сфера, система здравоохранения и граждане получат поддержку. Об этом: Путин заявил о готовности властей РФ к любому сценарию эпидемии

14:25 06.10.2020 Президент РФ Владимир Путин попросил «Единую Россию», КПРФ, «Справедливую Россию» и ЛДПР активно участвовать в работе над законодательством в рамках реализации новых положений Конституции РФ. Подробности в материале: Путин призвал оппозицию работать над нормами на базе новой Конституции

14:42 06.10.2020 Владимир Путин. На встрече с руководителями фракций Госдумы. live.russia.tv

14:52 06.10.2020 Встреча Владимира Путина с руководителями фракций Госдумы. live.russia.tv

16:27 06.10.2020 Встреча с руководителями фракций Государственной Думы (в режиме видеоконференции).06.10.2020. kremlin.ru

16:27 06.10.2020 Спикер Госдумы Вячеслав Володин заверил президента РФ Владимира Путина в сохранении работоспособности нижней палаты парламента на фоне пандемии. Читайте также: Володин рассказал Путину о работоспособности Госдумы в пандемию

16:33 06.10.2020 В планах Госдумы на осеннюю сессию — законопроекты, направленные на поддержку отраслей экономики и граждан в условиях пандемии коронавируса, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Читайте также: Володин: Госдума намерена обсудить поддержку экономики и граждан

16:39 06.10.2020 Президент РФ Владимир Путин заявил о сохранении единого дня голосования в сентябре. Подробности в материале: Путин заявил об удобстве проведения выборов в сентябре

16:41 06.10.2020 Президент России Владимир Путин считает проведение единого дня голосования в сентябре наиболее удобным вариантом для граждан. Об этом: Путин считает удобным проведение единого дня голосования в сентябре

17:58 06.10.2020 На встрече с руководителями фракций Госдумы. kremlin.ru

18:33 06.10.2020 Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал блогера Алексея Навального молодым Борисом Ельциным. Читайте подробнее: Зюганов: Навальный — это молодой трезвый Ельцин

18:37 06.10.2020 Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о трех «главных орудиях, которые бьют» по гражданам России. Подробности в материале: Зюганов рассказал о трех главных проблемах России

18:47 06.10.2020 Законопроект, направленный на борьбу с монополизацией аптечного рынка, фракция «Единая Россия» в Госдуме надеется принять до конца года, сообщил лидер фракции Сергей Неверов в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с парламентариями. Читайте подробнее: Госдума до конца года может принять закон об аптечных сетях

18:58 06.10.2020 Вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова сделали прививки от коронавируса, сообщил президент России Владимир Путин. Подробности в материале: Татьяна Голикова и Анна Попова сделали прививки от коронавируса

19:01 06.10.2020 По итогам встречи главы государства с руководителями думских фракций президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству подготовить предложения по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября, об этом сообщил лидер партии «Справедливая Россия» депутат Госдумы Сергей Миронов. Читайте также: Путин поручил проработать индексацию пенсий работающим пенсионерам

19:22 06.10.2020 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил построить мост с Сахалина в Японию. Подробности в материале: Жириновский предложил Путину соединить Токио, Сахалин, Москву и Лондон

19:26 06.10.2020 Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил сократить число избирательных кампаний в России и проводить выборы раз в два года. Подробности в материале: Жириновский предложил проводить выборы раз в два года

19:31 06.10.2020 Президент РФ Владимир Путин объяснил, почему именно сейчас принято решение запретить экспорт леса-«кругляка». Об этом: Путин объяснил, почему сейчас запрещен экспорт леса — «кругляка»

19:38 06.10.2020 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал президенту РФ Владимиру Путину о ситуации с выборами во Владимире, Костроме, Липецке и Ульяновске. Читайте подробнее: Жириновский пожаловался Путину на выборы в четырех городах России

21:02 06.10.2020 Видеоконференция с руководителями фракций Государственной думы. 06.10.2020 . kremlin.ru

22:59 06.10.2020 Владимир Путин. На встрече с руководителями фракций Госдумы. 06.10.2020 . kremlin.ru

07:32 Напомним, Владимир Путин провёл встречу с руководителями четырёх фракций Государственной думы 6 октября. На видеосвязи с главой государства были руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель фракции партии «Единая Россия» Сергей Неверов, руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский, руководитель фракции партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.