Ереван, 5 октября, 2020, 23:06 — ИА Регнум. В результате азербайджанских обстрелов в Степанакерте повреждены несколько школ и детских садов, сообщает 5 октября информцентр при правительстве Армении.

(сс) Dalibor Z. Chvatal Степанакерт

К сообщениям приложены фотографии разрушений и повреждений.

«Азербайджанские ВС продолжают обстрелы Степанакерта. Не обходят стороной даже школы и детские сады», — указано в сообщении информцентра.

Ранее официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что армия Азербайджана применяет для обстрелов столицы Нагорно-Карабахской Республики реактивные системы залпового огня «Смерч», «Полонез», T-300 Kasirga, а также оперативно-тактические ракетные комплексы LORA израильского производства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе с 27 сентября продолжаются интенсивные бои с применением тяжелого вооружения, авиации и беспилотников.