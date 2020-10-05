Москва, 5 октября, 2020, 22:43 — ИА Регнум. О необходимости как можно скорее остановить войну в Нагорном Карабахе заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в телефонном разговоре с азербайджанским коллегой Джейхуном Азиз оглы Байрамовым, сообщили 5 октября в пресс-службе МИД РФ.

Kremlin.ru Сергей Лавров

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Глава МИД РФ выразил «серьёзную озабоченность в связи с непрекращающимися боевыми действиями на линии соприкосновения и ростом жертв среди мирного населения». Он призвал Баку и Ереван прекратить боевые действия.

Москва намерена совместно с двумя другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ — Вашингтоном и Парижем — продолжать приближать тот день, когда стороны конфликта в Нагорном Карабахе сядут за стол переговоров.

«Лавровым подтверждена готовность провести в Москве встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении с участием сопредседателей Минской группы», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее переговоры на тему войны в Нагорном Карабахе провели по телефону президент РФ Владимир Путин и армянский премьер-министр Никол Пашинян.