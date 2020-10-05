Москва, 5 октября, 2020, 22:03 — ИА Регнум. Совместное заявление c призывом к прекращению огня в Нагорном Карабахе опубликовали Россия, США и Франция — три страны — сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Обращение обнародовал сайт МИД РФ.

Mil.am Нагорный Карабах

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Под документом поставили подписи российский и французский министры иностранных дел Сергей Лавров и Жан‑Ив Ле Дриан, а также госсекретарь США Майк Помпео.

В заявлении Москва, Вашингтон и Париж осуждают беспрецедентную и опасную эскалацию насилия в зоне нагорно-карабахского конфликта и за её пределами «самым решительным образом».

Авторы документа заявляют о неприемлемой угрозе стабильности в регионе, создаваемой военными действиями. Говорится о недавних нападениях, «целью которых предположительно являлись гражданские объекты — как вдоль линии соприкосновения, так и на территориях Азербайджана и Армении за пределами зоны нагорно-карабахского конфликта».

Лавров, Ле Дриан и Помпео призвали стороны конфликта «к немедленному и безоговорочному установлению режима прекращения огня».

Страны — сопредседатели Минской группы ОБСЕ намерены и дальше последовательно наращивать взаимодействие как с Баку, так и с Ереваном.

Москва, Париж и Вашингтон призывают участников нагорно-карабахского конфликта «без промедления взять на себя обязательства по возобновлению процесса урегулирования на основе существующих базовых принципов и соответствующих международных документов, которые хорошо известны обеим сторонам».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия активно ведёт переговоры в рамках нагорно-карабахского урегулирования. США также сообщают о переговорах с Арменией и Азербайджаном.