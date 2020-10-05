Париж, 5 октября, 2020, 22:04 — ИА Регнум. Во Франции всего за время пандемии умерли 32 299 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 70 пациентов. Об этом в понедельник, 5 октября, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

Марина Захарова ИА REGNUM Версаль

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 5 084 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 624 тыс. Напомним, еще 4 октября во Франции было зафиксировано 12 565 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 5 октября правительство Франции объявило о введении в Париже режима«повышенной готовности»из-за распространения вируса SARS-CoV-2.