Вашингтон, 5 октября, 2020, 21:59 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп объявил, что чувствует себя хорошо и вечером покидает госпиталь Уолтера Рида, где проходил лечение от коронавирусной инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Чувствую себя действительно хорошо! Не бойтесь COVID… Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад!» — написал Трамп в Twitter 5 октября.

COVID-19 был подтвержден у Трампа и его жены Мелании 2 октября. Первая леди помещена на карантин в Белом доме, президенту потребовалась госпитализация.

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