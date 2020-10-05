Вашингтон, 5 октября, 2020, 20:45 — ИА Регнум. По информации телеканала CNN, коронавирусная инфекция обнаружена не только у пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани, но и у двоих её заместителей — Чеда Гилмартина и Каролины Ливитт.

Белый дом

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее 5 октября Макинани сообщила в Twitter, что у нее подтвердился COVID-19, в связи с чем пресс-секретарь уходит на карантин.

На прошлой неделе коронавирус был выявлен у президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании Трамп. Мелания находится на карантине в Белом доме, Дональду потребовалась госпитализация.

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