Неаполь, Италия, 5 октября, 2020, 19:34 — ИА Регнум. Бары итальянского региона Кампанья (Неаполь) должны быть закрыты с 23 до 6 часов, соответствующее распоряжение подписал в понедельник, 5 октября, глава региона Винченцо Де Лука.

Бар

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Распоряжение вступает в силу немедленно, ограничения установлены до 20 октября. Местные власти надеются таким образом снизить объемы неформального общения граждан, в процессе такого общения не соблюдающих санитарные ограничения, и, соответственно, масштабы распространения коронавируса.

По даннымна 5 октября, в Италии умерли36 002человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на16(днем ранее — на18). Выздоровел232 681человек, за сутки этот показатель увеличился на767(днем ранее — на697). Число подтвержденных носителей выросло на2257(днем ранее — на2578). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет327 586.

В настоящее время заражены58 903человека — на1474больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт ужечуть большедвух месяцев, за это время увеличилосьпочти в пятьраз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.