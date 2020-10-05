Вашингтон, 5 октября, 2020, 18:58 — ИА Регнум. Супруга президента США Мелания Трамп сообщила в Twitter, что «чувствует себя хорошо», у неё нет симптомов COVID-19.

White House Меланья Трамп

«Моя семья благодарна за все молитвы и поддержку! Я чувствую себя хорошо и буду продолжать восстанавливаться дома» , — написала госпожа Трамп.

Президент США Дональд Трамп, у которого также диагностирован COVID-19, пока находится в госпитале и ещё не вернулся в Белый дом.

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