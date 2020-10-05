Лондон, 5 октября, 2020, 18:20 — ИА Регнум. Известный британский поп-певец Элтон Джон присоединился к акции, направленной на поддержку Армении в вопросе Нагорного Карабаха.

Ernst Vikne Элтон Джон

Об этом он заявил 5 октября, опубликовав на своей странице в Instagram красный квадрат с хештегом #PeaceForArmenians.

«Сегодня я присоединяюсь к тем, кто, публикуя красный квадрат, хочет мира для армян», — написал Элтон Джон.

При этом он рассказал, что, посетив Армению в 2018 году, он «был поражен добротой и человечностью» жителей этой страны.

«Сейчас Армения и Арцах (название Карабаха, распространенное в Армении) подверглись беспричинной азербайджано-турецкой агрессии. Жертвами становятся мирные жители, люди бессмысленно гибнут с обеих сторон. Армяне являются прекрасными людьми и заслуживают прочного мира», — написал британский поп-певец.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карабахе с 27 сентября продолжаются бои с применением тяжелой артиллерии, РСЗО, беспилотников, танков и тактических ракетных комплексов.