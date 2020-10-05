Санкт-Петербург, 5 октября, 2020, 17:44 — ИА Регнум. Смертность в Петербурге в сентябре 2020 года оказалась на 24,57% выше, чем в сентябре 2019 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 5 октября на официальном портале городского комитета по делам записи актов гражданского состояния.

Kzags.gov.spb.ru Смертность в Петербурге за сентябрь 2020 года

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Так, за сентябрь 2020 года в Северной столице скончались 5739 человек, а в сентябре 2019-го — 4607 человек, то есть на 1132 человека меньше.

Смертность 2019 года

По отношению к августу 2020 года, когда умерли 5253 человека, в сентябре рост смертности в Петербурге составил более 9%.

Напомним, летальность от COVID-19 за все время пандемии в Петербурге оказалась самой высокой в стране — к 5 октября она составляет почти 6,9%. Это худший результат среди российских регионов, в городе на Неве от COVID-19 гибнут в четыре раза чаще, чем в Москве. Ближайший «конкурент» Петербурга по летальности — Дагестан — показал летальность в 4,8%.

Добавим, в целом в Петербурге за девять месяцев 2020 года скончались 51 150 человек, это на 14,5% (или на 6473 случаев) превышает показатель первых девяти месяцев 2019 года, когда в общей сложности умерли 44 677 горожан. Чиновники ранее не скрывали, что такая существенная разница в худшую сторону наблюдается из-за коронавируса и сопутствующих ему пневмоний и других осложнений.

Согласно официальной статистике, на 5 октября в Петербурге за время пандемии коронавирус нашли у 44 765 человек, и 3073 из них спасти не удалось.